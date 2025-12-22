Ao Minuto
10:18
06:57
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»
11:52
06:58
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator
11:51
06:58
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»
11:36
04:13
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»
18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro
18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»
22 dez 2025, 20:07
Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano
22 dez 2025, 18:50
De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»
22 dez 2025, 17:44
De luto! Diogo Bordin desfeito em lágrimas após receber notícia avassaladora: «Morreu do nada»
16 dez 2025, 11:50
Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet
9 dez 2025, 17:25
As fotos mais arrasadoras de Mafalda Diamond: estilo, viagens de sonho e muita descontração
3 dez 2025, 12:48
Ainda se lembra da 'mean girl' do Big Brother? Três anos depois, é mãe e vive um romance com um futebolista
2 dez 2025, 16:47
Esta ex-Big Brother foi Miss Lisboa e uma das maiores 'rivais' de Miguel Vicente. Veja como está hoje
2 dez 2025, 16:45
Vai ser operada? Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha: «A minha bebé não fala, dá gritos»
1 dez 2025, 18:44
Mais Vistos
Irreconhecível! A impressionante transformação de Noélia Pereira… Veja o mais recente Antes e Depois!
12 jul 2023, 15:07
Indireta para Francisco Monteiro? Márcia Soares partilha fotografia com mensagem suspeita. Veja tudo!
4 jan 2024, 16:03
Notícias
Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»
22 dez 2025, 20:07
Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano
22 dez 2025, 18:50
De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»
22 dez 2025, 17:44
De luto! Diogo Bordin desfeito em lágrimas após receber notícia avassaladora: «Morreu do nada»
16 dez 2025, 11:50
EXCLUSIVOS BB
O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother
13 set 2025, 10:03
09:09
Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother
13 set 2025, 00:58
04:44
Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão
12 set 2025, 23:05
06:43
Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»
12 set 2025, 22:20
FORA DA CASA
Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»
22 dez 2025, 20:07
Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano
22 dez 2025, 18:50
De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»
22 dez 2025, 17:44
De luto! Diogo Bordin desfeito em lágrimas após receber notícia avassaladora: «Morreu do nada»
16 dez 2025, 11:50
TVI Reality
Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»
Há 34 min
De "crush" dos Morangos com Açúcar a galã da 1ª Companhia: Nuno Janeiro transforma-se num fenómeno da Internet
Há 1h e 41min
Traição e mensagens polémicas à mistura: Inês conta a história toda e há um detalhe que impressiona
Há 2h e 36min
Outros Sites
"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"
Hoje às 09:58
selfie
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!
1 jan, 23:01
selfie
Maria Botelho Moniz
O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”
30 nov 2025, 18:31
As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho
13 set 2025, 17:38
Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?
13 set 2025, 12:25
O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final
13 set 2025, 12:06
Curva da Vida
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida
8 set 2025, 00:22
Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»
8 set 2025, 00:15
Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»
8 set 2025, 00:14