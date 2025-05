Melhor do que nunca! Nove anos depois do Love on Top, Andreia Silva continua a fazer furor. Veja como está

Andreia Silva ficou conhecida pela sua participação na primeira edição do Love On Top e começou logo a fazer furor por ser uma verdadeira princesinha.

Nove anos depois, e com um filho de três anos, a influenciadora, de 29 anos, continua a fazer furor nas redes sociais com as fotografias ousadas que partilha, em que mostra as suas curvas de sonho.

Andreia Silva é também conhecida por 'Barbie' e não é só pelos seus bonitos olhos azuis e cabelos longos. É que a jovem é dona de uma beleza e de um corpo invejável, e não se inibe de o exibir em poses muito sexy.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens mais sexy de Andreia Silva