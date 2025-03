Miguel Vicente vive momento romântico com a namorada! Veja a nova fotografia

Miguel Vicente, vencedor do Big Brother e ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final, mostrou-se mais apaixonado do que nunca ao lado da namorada. O casal partilhou um beijo cheio de cumplicidade.

Desde que assumiram o relacionamento, Miguel e a namorada têm partilhado vários momentos especiais, demonstrando que vivem uma fase feliz, ainda para mais agora que já são pais.

