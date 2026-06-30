Ao Minuto

18:51
«Na minha vida não é fácil»: Ana Luísa abre o coração ao falar com os colegas - Big Brother
04:14

«Na minha vida não é fácil»: Ana Luísa abre o coração ao falar com os colegas

18:45
Na máquina do tempo, Nuno recorda os pais e o momento é emocionante - Big Brother
03:56

Na máquina do tempo, Nuno recorda os pais e o momento é emocionante

18:39
Concorrentes têm pequeno-almoço «mágico» e fazem promessas - Big Brother
04:03

Concorrentes têm pequeno-almoço «mágico» e fazem promessas

18:30
Tensão no ar! Concorrentes comentam Tatiana... e a concorrente assiste em estúdio - Big Brother
04:51

Tensão no ar! Concorrentes comentam Tatiana... e a concorrente assiste em estúdio

17:48
A poucos dias do fim, Boris mostra-se fortemente desiludido - Big Brother
05:30

A poucos dias do fim, Boris mostra-se fortemente desiludido

17:30
O fim aproxima-se e as picardias continuam: «Embirraste» - Big Brother
02:21

O fim aproxima-se e as picardias continuam: «Embirraste»

17:16
Ana Luísa recorda momento impactante - Big Brother
10:58

Ana Luísa recorda momento impactante

16:39
Big Brother All Stars promete recorde do mundo e «furacões icónicos»: Maria Botelho Moniz revela detalhes bombásticos - Big Brother

Big Brother All Stars promete recorde do mundo e «furacões icónicos»: Maria Botelho Moniz revela detalhes bombásticos

14:44
«Isto é o Nuno...»: Concorrente emociona-se com as palavras dos colegas - Big Brother
05:16

«Isto é o Nuno...»: Concorrente emociona-se com as palavras dos colegas

12:41
Boris atira-se para a piscina com Vanessa no colo. Veja o momento completo - Big Brother
02:37

Boris atira-se para a piscina com Vanessa no colo. Veja o momento completo

12:34
Por esta ninguém esperava: Boris é amigo de um artista famoso e faz questão que ele esteja na final - Big Brother
02:26

Por esta ninguém esperava: Boris é amigo de um artista famoso e faz questão que ele esteja na final

12:21
Sara e Nuno fazem jogo hilariante e o desfecho é inédito - Big Brother
01:08

Sara e Nuno fazem jogo hilariante e o desfecho é inédito

11:59
«Não vos vou resumir às coisas más»: Vanessa abre o coração com os colegas - Big Brother
11:54

«Não vos vou resumir às coisas más»: Vanessa abre o coração com os colegas

11:31
Ana Luísa faz desabafo comovente: «Cheguei a duvidar de mim própria...» - Big Brother
05:56

Ana Luísa faz desabafo comovente: «Cheguei a duvidar de mim própria...»

11:26
«Pensei que já tinha encerrado este capítulo»: está confirmada a primeira comentadora do Big Brother All Stars - Big Brother

«Pensei que já tinha encerrado este capítulo»: está confirmada a primeira comentadora do Big Brother All Stars

11:17
Sara e João Ventura voltam a protagonizar uma discussão acesa: «Viste como falaste agora?» - Big Brother
01:40

Sara e João Ventura voltam a protagonizar uma discussão acesa: «Viste como falaste agora?»

11:12
Ventura é implacável com Nuno: «Foste uma marioneta no jogo dela» - Big Brother
03:02

Ventura é implacável com Nuno: «Foste uma marioneta no jogo dela»

11:08
«Confiei e bati com a cabeça»: Sara mostra-se arrependida da proximidade com esta concorrente - Big Brother
02:53

«Confiei e bati com a cabeça»: Sara mostra-se arrependida da proximidade com esta concorrente

10:32
Nuno explica o motivo do nome carinhoso pelo qual a irmã lhe chama: «Jojo» - Big Brother
02:55

Nuno explica o motivo do nome carinhoso pelo qual a irmã lhe chama: «Jojo»

10:22
Susana Dias Ramos revela novo projeto profissional na TVI - Big Brother
03:26

Susana Dias Ramos revela novo projeto profissional na TVI

10:19
Momento arrepiante. Esta é a mensagem do pai de Sara que a deixa completamente emocionada - Big Brother
01:25

Momento arrepiante. Esta é a mensagem do pai de Sara que a deixa completamente emocionada

10:10
Acordar emotivo: Nuno ouve áudio da irmã. Veja a reação - Big Brother
01:10

Acordar emotivo: Nuno ouve áudio da irmã. Veja a reação

01:22
Sara não se perdoa e esta é a reação da concorrente pós sanção do Big - Big Brother
03:49

Sara não se perdoa e esta é a reação da concorrente pós sanção do Big

01:12
Eis a atitude de Sara que levou os concorrentes a ter a sanção mais severa - Big Brother
02:30

Eis a atitude de Sara que levou os concorrentes a ter a sanção mais severa

00:18
Vencedor promete pagar uma viagem aos finalistas? Saiba tudo sobre a promessa - Big Brother
01:20

Vencedor promete pagar uma viagem aos finalistas? Saiba tudo sobre a promessa

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

«Na minha vida não é fácil»: Ana Luísa abre o coração ao falar com os colegas

Há 18 min

Na máquina do tempo, Nuno recorda os pais e o momento é emocionante

Há 24 min

Concorrentes têm pequeno-almoço «mágico» e fazem promessas

Há 30 min

Tensão no ar! Concorrentes comentam Tatiana... e a concorrente assiste em estúdio

Há 39 min

Vencedora do Secret Story vive drama: «Nunca estamos preparados (...) não tem cura»

Há 39 min

A poucos dias do fim, Boris mostra-se fortemente desiludido

Há 1h e 21min

Já eram conhecidos antes do Reality: Juntos há 22 anos e com dois filhos, são das famílias mais bonitas do País

Há 1h e 35min

O fim aproxima-se e as picardias continuam: «Embirraste»

Há 1h e 39min

Ana Luísa recorda momento impactante

Há 1h e 53min

Inês Morais no BB All Stars? Mensagem enigmática de João Ricardo dá que falar

Há 2h e 16min

Big Brother All Stars promete recorde do mundo e «furacões icónicos»: Maria Botelho Moniz revela detalhes bombásticos

Há 2h e 29min

Foto rara: Maria Botelho Moniz mostra lado mais sexy em biquíni. E a silhueta esculpida chama à atenção

Há 3h e 22min

Mais Vistos

Catarina Miranda muda-se para nova casa com piscina. E a decoração faz lembrar um resort de luxo

Hoje às 12:55

Terminou uma relação de cinco anos, mas voltou a encontrar o amor. Agora, Eva Pais anuncia importante novidade: «Voltei...»

Hoje às 10:56
02:37

Boris atira-se para a piscina com Vanessa no colo. Veja o momento completo

Hoje às 12:41
02:26

Por esta ninguém esperava: Boris é amigo de um artista famoso e faz questão que ele esteja na final

Hoje às 12:34

«Pensei que já tinha encerrado este capítulo»: está confirmada a primeira comentadora do Big Brother All Stars

Hoje às 11:26
Ver Mais

Notícias

Vencedora do Secret Story vive drama: «Nunca estamos preparados (...) não tem cura»

Há 39 min

Já eram conhecidos antes do Reality: Juntos há 22 anos e com dois filhos, são das famílias mais bonitas do País

Há 1h e 35min

Inês Morais no BB All Stars? Mensagem enigmática de João Ricardo dá que falar

Há 2h e 16min

Big Brother All Stars promete recorde do mundo e «furacões icónicos»: Maria Botelho Moniz revela detalhes bombásticos

Há 2h e 29min

Foto rara: Maria Botelho Moniz mostra lado mais sexy em biquíni. E a silhueta esculpida chama à atenção

Há 3h e 22min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Vencedora do Secret Story vive drama: «Nunca estamos preparados (...) não tem cura»

Há 39 min

Já eram conhecidos antes do Reality: Juntos há 22 anos e com dois filhos, são das famílias mais bonitas do País

Há 1h e 35min

Inês Morais no BB All Stars? Mensagem enigmática de João Ricardo dá que falar

Há 2h e 16min

Foto rara: Maria Botelho Moniz mostra lado mais sexy em biquíni. E a silhueta esculpida chama à atenção

Há 3h e 22min

Catarina Miranda muda-se para nova casa com piscina. E a decoração faz lembrar um resort de luxo

Hoje às 12:55
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet

Ontem às 16:43

Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético

Ontem às 15:31

Com apenas dois anos, há uma coisa que o filho de Maria Botelho Moniz consegue fazer que a maioria das crianças da sua idade não

Ontem às 14:12

Há uma tradição indispensável na família de Cristina Ferreira: Descubra qual é

Ontem às 09:14

Margarida Castro e Daniel Panelo vivem momentos conturbados: «Temos problemas atrás de problemas»

30 ago, 19:53
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Novo nome confirmado no "Big Brother All Stars". É uma mulher e assume: "Vou arranjar sarilho"

Há 3h e 18min

Prestes a casar-se, Iury Mellany surge com pouca roupa: veja as fotos ousadas!

Hoje às 15:02

"Mais uma vez": já sabe o que aconteceu com o filho mais velho de Gonçalo Quinaz?

Hoje às 12:04

De luto, Marco Costa recorda pessoa especial: "Olha por nós"

Hoje às 11:48

"Perdi muito cabelo": Marcia Soares faz desabafo sobre verão

Hoje às 10:28
Ver Mais Outros Sites