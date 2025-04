Mudança no jogo: Concorrentes são surpreendidos pelo Big Brother logo ao acordar. Veja todas as reações

A manhã na casa do Big Brother começou com um grande alvoroço, uma vez que os concorrentes foram, desde logo, surpreendidos pelo anfitrião.

Logo ao acordar o Big Brother fez soar os alarmes, dando cerca de 30 segundos aos concorrentes para que abandonassem as suas camas. Em forma de alerta, o anfitrião pediu que todos se deslocassem ao jardim para que conhecessem as suas novas instalações: um acampamento no exterior. Os concorrentes reagiram de imediato, mostrando desagrado pelo facto de terem sido 'expulsos' da casa. O anfitrião disse, ainda, que os concorrentes não têm permissão de entrar na casa, levando os concorrentes à loucura e a questões sobre os mantimentos. Confusos, os concorrentes ficaram a debater sobre o que teriam feito de mal para tal 'castigo'.

