«Muita sintonia»: Cristina Ferreira e Bruna Gomes novamente vestidas da mesma cor nas galas do Big Brother

Há 3h e 52min

Cristina Ferreira e Bruna Gomes vestiram-se novamente com a mesma cor, por coincidência, para a gala do Big Brother

Cristina Ferreira, ao entrar em estúdio na gala do passado domingo, olhou para a dupla de comentadores, Flávio Furtado e Bruna Gomes, e mostrou-se surpreendida por a brasileira ter utilizado a mesma cor para o look da segunda gala do reality show.

«Só para avisar que eu a Bruna estamos alinhadíssimas mentalmente, ai de ti que para a semana não venhas da mesma cor», afirmou Cristina Ferreira em tom de brincadeira. «Temos de dizer a verdade, temos de vir assim para que ele [Flávio] possa brilhar». A apresentadora acrescentou: «É que nós não combinámos mesmo».

Lembramos que, na gala de estreia, Cristina Ferreira e Bruna Gomes também se vestiram com vestidos com a mesma cor, vermelho.