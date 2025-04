«Mulher de piloto»: As novas fotos de Bruna Gomes que deixaram todos rendidos (mas principalmente Bernardo Sousa)

Bruna Gomes, influenciadora e vencedora do Big Brother Desafio Final, voltou a destacar-se no Instagram com uma publicação ousada. Aos 28 anos, partilhou uma imagem em que surge com um vestido justo e capacetes de corrida, acompanhada da legenda: «Vamos dar uma volta?», misturando sensualidade e paixão pelo mundo automóvel.

Bernardo Sousa, piloto e marido de Bruna, reagiu de forma cúmplice com a frase: «Mulher de piloto», demonstrando carinho e sintonia. Os seguidores não tardaram a elogiar, com mensagens como: «A melhor copilota do mundo» e «A copilota favorita do seu amor».

A publicação fez sucesso nas redes sociais, refletindo a forte ligação e o bom humor do casal.