Músculos e mais músculos: O corpo escultural de Cauã Raymond que faz disparar o termómetro

Cauã Reymond dispensa apresentações. Galã das novelas brasileiras, o ator é sinónimo de talento, carisma… e um corpo escultural que deixa qualquer um a suspirar.

Nesta galeria, reunimos alguns dos registos mais ousados e irresistíveis de Cauã Reymond — sim, aqueles momentos em que o ator surge em tronco nu, a exibir os músculos definidos e o abdómen tonificado, quer seja na praia, em ensaios fotográficos ou em momentos descontraídos.

Recentemente, o ator surgiu aos beijos com Luana Mandarino, modelo e ex-concorrente do reality show "Rio Shore" em 2021, numa praia do Rio de Janeiro.

Com 45 anos, Cauã Raymond continua a conquistar fãs por todo o mundo, provando que o tempo só tem jogado a seu favor. Dono de uma presença magnética e de uma forma física de fazer inveja, o ator soma elogios nas redes sociais e é, sem dúvida, um dos nomes mais sensuais do panorama artístico brasileiro.

Prepare-se: estas imagens vão fazer subir (e muito!) a temperatura.