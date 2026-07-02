Na casa faz rir, cá fora soma elogios: As melhores imagens de Mariana Salgueiro fora do Big Brother

Desde que entrou no Big Brother Verão, Mariana Salgueiro conquistou os telespectadores pela sua boa disposição, espontaneidade e sentido de humor. Entre brincadeiras, momentos divertidos e uma personalidade descontraída, a concorrente tem conseguido destacar-se na casa mais vigiada do país.

Mas se no reality show faz rir os colegas e o público, cá fora já tinha conquistado uma legião de seguidores. No Instagram, Mariana partilha vários momentos do seu dia a dia, revelando uma faceta leve, genuína e muito positiva, características que têm sido amplamente elogiadas por quem a acompanha.

A rede social da concorrente é uma montra de diferentes momentos da sua vida. Entre fotografias de viagens, saídas com amigos, dias de praia e registos do quotidiano, Mariana mostra-se sempre sorridente e descontraída, sem perder a autenticidade que agora também exibe dentro da casa.

Percorra a nossa galeria e descubra algumas das melhores imagens de Mariana Salgueiro fora da casa do Big Brother Verão, onde a concorrente mostra que, além do sentido de humor que encanta os portugueses, também coleciona elogios pela sua simpatia, autenticidade e naturalidade.