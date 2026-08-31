Namorada de Flávio Miguel é loira, mas já foi morena e há quem diga que «parece a Georgina»

Flávio Miguel, ex de Joana Diniz e de Jéssica Maria tem partilhado nas redes sociais vários registos ao lado da nova namorada, Beatriz, que também vai mostrando alguns momentos da relação no Instagram.

Atualmente, Beatriz surge com o cabelo loiro, mas a jovem já teve o cabelo moreno. E foi precisamente nessa altura que uma das suas seguidoras encontrou uma semelhança curiosa.

Nos comentários de uma publicação antiga, uma internauta escreveu que Beatriz «parece a Georgina», numa referência a Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo.

A mudança de visual é evidente, mas Beatriz continua a apostar numa imagem cuidada e sofisticada nas fotografias que partilha. Ao lado de Flávio Miguel, tem surgido em vários momentos, deixando cada vez mais visível a relação entre os dois.

Percorra a galeria e veja as imagens de Beatriz e Flávio.