«Não mandes tiros nos pés»: Luís Gonçalves e Nuno Brito trocam galhardetes... e tudo começou por causa das salvações

A manhã no resort do Big Brother ficou marcada por fortes picardias entre Nuno Brito e Luís Gonçalves. Tudo começou porque, no jardim, depois de darem os bons dias um ao outro, o ex-fuzileiro considerou que Nuno Brito está mais convencido desde que foi salvo das nomeações e alertou-o: «Não mandes muitos tiros nos pés»

Nuno Brito não gostou e não se deixou ficar: «Tu é que tens de ter melhor pontaria, tu é que andaste na tropa e não tens pontaria».

O bate boca prolongou-se por alguns minutos e Luís reforçou: «Ontem ficaste convencido porque foste salvo, estás aí todo convencido». Nuno não gostou do que ouviu e chamou o colega de mentiroso. Depois, virou as costas ao colega. «Tu achas que és o dono disto tudo», referiu.

