Não resultou com Dinis Almeida, mas o amor venceu. Solange Tavares em relação com outro ex-concorrente

Solange Tavares assume romance com Nelson Fernandes, ex-concorrente do Big Brother. Veja aqui as imagens do amor entre os dois

O amor voltou a sorrir para Solange Tavares e, desta vez, ao lado de um rosto também conhecido do universo Big Brother - Nelson Fernandes.

No Instagram, os ex-concorrentes têm partilhado registos apaixonados. O casal mostra fotografias juntos, momentos de ternura, escapadinhas a dois e até pequenas surpresas que trocam entre si, revelando uma relação marcada pela proximidade e pelo companheirismo.

Veja as imagens nesta galeria que preparámos para si.