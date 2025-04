Não vai conseguir parar de rir! Pedro Sampaio descobre o nome do bigode de Micael e a reação é épica

Pedro Sampaio agita a casa do Big Brother com uma atuação surpresa e muita boa disposição.

Bigode de Micael arranca gargalhadas : Micael Miquelino torna-se o centro das atenções com o seu bigode… e o nome peculiar que lhe deram!

Conversas descontraídas e provocações divertidas apimentaram o momento entre Micael, Carolina e Lisa — com direito a confissões e brincadeiras atrevidas!

O Big Brother 2025 continua a proporcionar momentos inesperados e cheios de humor. Depois de uma atuação surpresa do cantor brasileiro Pedro Sampaio, os ânimos na casa mais vigiada do País ficaram ao rubro… E com muitas gargalhadas à mistura.

Após o espetáculo animado, Pedro Sampaio sentou-se com os concorrentes na sala para uma breve conversa descontraída, durante o qual foi rapidamente colocado a par dos últimos acontecimentos e das dinâmicas mais caricatas da casa.

Micael Miquelino, bem-humorado, não hesitou em assumir o título de «troca-tintas» do grupo, numa conversa que arrancou risos dos colegas. Carolina Braga, em tom de brincadeira, apimentou a troca de palavras: «Ele quer-me engatar a mim e quer a Lisa ao mesmo tempo!»

Mas o momento mais hilariante da noite surgiu quando o bigode de Micael entrou em cena. Nuno Brito arrancou gargalhadas ao afirmar: «O bigode dele tem nome… é o Coça-virilhas!». A sala ficou em alvoroço e Diogo Bordin rematou, entre risos: «Com esse bigode ele pode tudo!»

