Ninguém esperava: Nuno Brito e Lisa Shincariol muito perto do primeiro beijo do Big Brother. As imagens não mentem

Nuno Brito e Lisa Shincariol protagonizaram uma grande reviravolta no Big Brother 2025. Os dois concorrentes, que no início se davam muito mal, quase se beijaram esta sexta-feira, dia 11 de abril.

Tudo aconteceu no jardim, durante uma brincadeira motivada por Solange Tavares, Carolina Braga e Igor Rodriguez que faziam as vozes de Nuno e Lisa e os dois concorrentes tinham de fazer o que era dito.

Isto fez com que se aproximassem bastante, chegando mesmo ao ponto de quase darem um beijo na boca. No meio da 'encenação', acabaram por dar beijos no pescoço e abraços tímidos.

