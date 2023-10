Noite de surpresas com dupla expulsão… mas não só! Saiba o que esperar da gala de hoje

Hoje às 18:12

As portas da casa do Big Brother voltam a abrir-se, desta vez para uma dupla expulsão, mas essa não é a única novidade da noite

Numa noite em que as emoções vão estar ao rubro, as portas da casa do Big Brother voltam a abrir-se, desta vez para uma dupla expulsão, mas essa não é a única novidade da noite. Costuma dizer-se que depois da tempestade vem a bonança, no entanto, desta vez será ao contrário. Depois da bonança, vem a tempestade… O grupo vai voltar a dividir-se entre a Casa e o Anexo. Como irão reagir os concorrentes? Quem ficará onde? O Anexo não voltará a ser o mesmo e os concorrentes não esperam o que os espera nos próximos dias. Com um Anexo completamente diferente, os novos moradores vão ficar de queixo caído!

Sabe-se ainda que hoje é noite de conhecer a Curva da Vida de Francisco Monteiro. O concorrente irá abrir o coração sobre o seu passando, destacando os altos e baixos da sua vida até aos dias de hoje.

Acompanhe tudo esta noite, na grande gala do Big Brother, a partir das 21h, na TVI!