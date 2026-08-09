Noivos de fresco! Marisa Pires mostra detalhes do anel. E as fotos provam a beleza da joia

Marisa Pires já mostrou aos seguidores o pormenor mais aguardado após o pedido de casamento: o anel que Pedro Jorge lhe ofereceu durante o concerto de Fernando Daniel, na Feira de São Mateus, em Viseu, na passada sexta-feira, dia 7 de agosto.

Nas fotografias partilhadas no Instagram, a ex-concorrente surge a exibir a nova joia, num registo emotivo que rapidamente se tornou o centro das atenções entre os seguidores. As imagens captam ainda outros momentos do pedido, mostrando a reação de Marisa Pires ao ver-se rodeada por familiares e amigos naquele que descreveu como o dia mais feliz da sua vida.

Na legenda da publicação, a ex-concorrente deixou uma declaração emotiva dedicada a Pedro Jorge, confirmando que os dois vão agora seguir para uma nova etapa da relação, já como noivos.