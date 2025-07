Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

Ana Duarte é a mais recente concorrente do Big Brother Verão e já está a dar muito que falar, dentro e fora da casa. A cantora, de 38 anos, pode ser desconhecida para muitos, mas tem um passado ligado a um craque do desporto português.

A nova concorrente do reality show da TVI foi casada com Ricardinho, o antigo jogador de futsal que chegou a ser o melhor atleta do Mundo da modalidade. O casamento aconteceu quando Ana Duarte tinha apenas 23 anos e os dois têm uma filha, Riana, de 13 anos.

Em 2015, o casal decidiu pôr um ponto final na relação, e tudo porque não resistiram à distância que os separava devido às constantes mudanças de país por parte de Ricardinho, que representou clubes na Rússia e no Japão. «Na altura não percebia, hoje percebo, o Ricardo estava no auge», confidenciou Ana Duarte, numa entrevista concedida a Júlia Pinheiro, no programa da tarde da SIC, em 2023.

Ana Duarte entrou numa depressão depois do divórcio que a levou a pensar em pôr termo à vida. «O divórcio foi muito complicado. Foi difícil para mim, apanhei uma depressão muito grande, era tudo a acontecer, havia muita coisa nas minhas costas. Era a editora e a dizer 'calma, nós vamos marcar' e depois não marcavam e eu precisava de dinheiro. Até que disse que preferia acabar com a minha vida e já estava. Era muita coisa e é preciso ter cuidado com a depressão, porque quem está de fora não entende. Eu estava no meu limite», confidenciou ainda.

«Eu olhava para a minha filha e dizia 'eu não vou conseguir'. Agradeço aos meus pais, à minha tia. A minha família agarrou-me, porque se calhar não estava aqui a falar consigo. Foram momentos muito graves e muito difíceis que passei sozinha com a minha filha. Não vou dizer que foi tudo mau, porque não foi, claro que não», findou.

Veja aqui o vídeo da entrada de Ana Duarte na casa do Big Brother Verão: