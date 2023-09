Nova edição do «Dança com as Estrelas» para breve... palavra de Cristina Ferreira! Veja tudo aqui

Há 2h e 37min

A mais recente publicação de Cristina Ferreira anuncia que a nova edição do programa está a caminho...

Ao final da manhã desta quinta-feira, Cristina Ferreira fez uma publicação na sua página de Instagram, que visa o regresso do famoso formato «Dança com as Estrelas», que aos domingos à noite, ocupava a grelha da TVI.

«Passei a manhã a trabalhar no próximo DANÇA COM AS ESTRELAS. Este é mesmo um programa do caraças. Dá brilho ao olhar...», revela a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

As reações foram muito positivas tanto dos internautas como de figuras conhecidas do público. «Participava outra vez», escreve Mónica Jardim, ou, «O meu favorito, de sempre!», revela Iva Domingues.

As questões que ficam no ar: Quem irá apresentar? Quem fará parte do painel de jurados? Que celebridades irão participar?

