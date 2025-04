Nova fotografia! Márcia Soares surge acompanhada por ex-concorrente dos reality shows da TVI – veja as imagens!

A amizade que nasceu nos bastidores dos reality shows da TVI continua a dar que falar. Inês Morais, vencedora do Big Brother e do Secret Story - Desafio Final, e Márcia Soares, ex-concorrente e atual comentadora, têm aproveitado o tempo fora da casa para reforçar os laços que as unem.

Num registo descontraído e cheio de sorrisos, ambas partilharam uma fotografia no Instagram que mostra o carinho e a cumplicidade entre as duas. Uma amizade inesperada, mas muito genuína.

Percorra a galeria e veja os momentos especiais de Inês e Márcia, que continuam a encantar os seguidores mesmo longe das câmaras da casa mais vigiada do país.

