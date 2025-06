Novamente apaixonada, eis como está agora Carina Duarte do Big Brother - A Revolução: As imagens aqui

Do Big Brother ao amor fora das câmaras: a nova vida de Carina Duarte

Carina Duarte marcou a edição de 2020 do Big Brother – A Revolução com a sua personalidade forte e momentos que ainda hoje ficam na memória dos fãs do reality show. Na altura, entrou na casa com o coração ocupado por Rui, pai da sua filha, e com um visual marcadamente escuro que reforçava o seu lado intenso.

Hoje, o cenário é bem diferente. Carina surge apaixonada, de sorriso fácil e com um novo brilho no olhar, ao lado de Marco, o novo companheiro. Os dois têm partilhado momentos especiais, como uma viagem a Barcelona, e as fotografias deixam transparecer uma cumplicidade genuína.

Nesta galeria, pode ver como o tempo e o amor transformam tudo: reunimos imagens recentes do casal e também algumas fotografias da época em que Carina entrou na casa mais vigiada do País.

Uma viagem visual que mostra não só mudanças de estilo — com um cabelo agora mais claro e luminoso —, mas também uma nova fase de serenidade e renovação emocional.