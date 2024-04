Novidade: Francisco Monteiro vai voltar à competição! Saiba tudo!

Na passada sexta-feira, dia 19 de abril, Francisco Monteiro recorreu às stories de Instagram para anunciar uma novidade. O vencedor do Big Brother 2023 vai regressar às competições de padel.

O treinador e jogador internacional de padel surpreendeu os seguidores com esta boa nova. A acompanhar uma foto com o seu companheiro desta modalidade, o comentador da nova edição do Big Brother escreveu que é já nos próximos dias 2 a 5 de maio que o nortenho vai voltar aos torneios com o seu "boluta de chocoluta".

