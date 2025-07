Novos concorrentes de peso chegam ao Big Brother Verão. Eis as maiores curiosidades das suas vidas

Eis a surpresa melhor guardada do Big Brother Verão: Há novos concorrentes. Maria Botelho Moniz acaba de anunciar a entrada de Fábio Paim, antigo futebolista, e Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting.

FÁBIO PAIM | Antigo jogador de futebol

Fábio Paim tem 36 anos, nasceu em Cascais e cresceu no Bairro de Alcoitão. Desde muito novo, a sua vida foi marcada pelo futebol, entrou para a Academia do Sporting com apenas 8 anos e viveu lá até aos 18. A sua infância e juventude foram, assim, vividas com rigor, algum sacrifício e total dedicação ao desporto.

Paim chegou mesmo a ser apontado como uma das maiores promessas do futebol português. A fama chegou cedo, os holofotes também, mas nem tudo correu como esperado. Agora, mais maduro e consciente dos erros do passado, quer abrir um novo capítulo, desta vez, em frente às câmaras.

A estreia no Big Brother Verão é a realização de um sonho antigo. Fábio Paim assume-se como um verdadeiro fã do formato e diz que não hesitou em aceitar o convite, por considerar que esta será uma experiência única e inesquecível, onde pretende divertir-se, entreter os colegas e o público.

O ex jogador de futebol, define-se como uma “loucura sem limite”. Considera que a sua maior qualidade é ser extrovertido e um bom amigo, mas também reconhece que a sua ingenuidade, por vezes, o faz ser alvo de aproveitamento por parte de outras pessoas.

Com uma história de vida com altos e baixos, Fábio Paim promete marcar esta edição. A sua jornada dentro da casa está prestes a começar e, certamente, não passará despercebida.

BRUNO DE CARVALHO | Ex-presidente do SCP, empresário e DJ

Aos 53 anos e depois de uma participação que deu muito que falar, Bruno de Carvalho regressa ao Big Brother e promete agitar (ainda mais) a casa. Conhecido pela sua frontalidade, ironia, personalidade irreverente e um passado marcado pelo mediatismo, Bruno não passa despercebido.

Foi presidente do Sporting Clube de Portugal entre 2013 e 2018, e desde então, manteve-se sob os holofotes, tanto pela sua vida pessoal como pelas suas intervenções públicas.

Na sua primeira passagem pela casa, em 2022, Bruno surpreendeu o público com um lado mais emocional e vulnerável, mostrando que por trás da imagem dura também existe um homem sensível.

Bruno de Carvalho entra neste Big Brother Verão com a promessa de “divertir e divertir-se”, sem medos e pronto para tudo. Amado por uns, criticado por outros, uma coisa é certa: tem tudo para ser, mais uma vez, um dos protagonistas da casa.