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Traição? Catarina Miranda usa frase que diz muito sobre o que poderá ter levado à decisão dramática sobre Afonso Leitão
10:21
Fim da relação? Catarina Miranda justifica decisão de deixar de apoiar Afonso Leitão no Secret Story - Desafio Final
10:06
Bomba. Catarina Miranda "vira costas" ao namorado e retira o apoio: «Não apoio alguém que me desrespeitou…»
16:13
Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior»
15:38
Francisco Monteiro mostra momento inédito de Eva e Diogo: «Vocês não têm acesso a estas imagens»
12:52
Mãe de Ariana revela "recado" que daria à filha e faz desabafo emotivo: «Não nos preparou para isto»
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Arrasou Eva e apagou tudo: “Debaixo de fogo”, Marisa Pires explica gesto que está a dar que falar
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Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story
17:19
04:49
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»
10:52
04:58
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
10:18
06:57
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»
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