8 set, 12:02

Marta Gil partilha registos da grande noite Palácio das Estrelas.

Marta Gil, ex-concorrente do Big Brother Famosos, utilizou o Instagram para publicar alguns registos da noite da grande gala Palácio das Estrelas.

Marta Gil arrasou num vestido vermelho com um detalhe que salta à vista: penas no decote. A juntar ao vestido mostrou-se num elegante apanhado de cabelo e umas jóias sóbrias.

A gala realizou-se no domingo passado, dia 3 de setembro e contou com as muitas das caras TVI, glamour e muitas surpresas.

