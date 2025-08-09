Nunca visto: concorrente do Big Brother despiu-se literalmente a meio de uma discussão

As temperaturas estão altas no Big Brother Verão e Kina tem mostrado muita intolerância perante os comportamentos de Afonso Leitão e Catarina Miranda. A antiga estilista, de 62 anos, que sempre foi apaziguadora das discussões, perdeu recentemente a cabeça com o ex-paraquedista e, depois de um confronto, teve uma atitude inusitada.

Tudo começou no almoço de nomeados desta sexta-feira, 8 de agosto. Kina e Afonso desentenderam-se e tiveram uma acesa discussão. Na sequência da mesma, o concorrente acabou por provocar a colega de casa: «Veja lá não mostre o rabo como fez outro dia com a Catarina Miranda. Diz que eu sou mal criado mas as suas atitudes...»

Enervada, Kina abandonou o restaurante da casa do Big Brother. Já na cozinha, a desabafar com os colegas, a concorrente perdeu a cabeça. «Até estou mal disposta, acho que vou vomitar (...). Ainda me disse 'mostre as cuecas como fez à Miranda'. Eu à Miranda mostrei uns calções, mas agora não vou mostrar cuecas, vou mostrar o meu biquíni!», disse, enquanto se despia. Depois, saiu a desfilar, debaixo de um aplauso dos colegas de casa.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens do momento que se tornou viral em todo o lado.

Pode ainda ver aqui o vídeo do momento: