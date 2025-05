Nuno Brito no olho do furacão: as imagens das discussões acesas com Lisa Schincariol e Bruno Savate

A manhã na casa do Big Brother ficou marcada pela discussão de Lisa Schincariol com Nuno Brito à frente de todos, no jardim.

Tudo começou porque, na noite anterior, o "casalinho" esteve em clima de grande romance na noite de cinema. Acabado o filme, Nuno Brito ficou à espera de Lisa Schincariol na cama, mas a concorrente deixou-o pendurado e esteve algum tempo a conversar com Igor Rodríguez no jardim.

Chateado, Nuno Brito lançou algumas farpas à concorrente quando esta regressou ao quarto e, por isso, Lisa acordou mal-disposta confrontou-o à frente de toda a gente.

Mais tarde, o Nuno desabafou com o Manuel Rodrigues. Bruno Savate juntou-se à conversa e criticou o Nuno. Os dois "pegaram-se" e trocaram algumas acusações.

Veja todas as imagens deste conflito matinal na galeria que criámos para si