O amor é rei no Big Brother: Todas as imagens do pedido de namoro de Diogo Bordin a Carolina Braga aqui

A noite de Gala do Big Brother não tem deixado ninguém indiferente! Desde os primeiros minutos, o programa tem sido um verdadeiro turbilhão de emoções — com salvos, desafios inesperados e surpresas com o coração ao rubro.

Depois de uma semana intensa de altos e baixos, marcada por desentendimentos e uma tocante reconciliação, Diogo Bordin surpreendeu tudo e todos ao dar um passo importante na relação com Carolina Braga: o tão aguardado pedido de namoro aconteceu... e foi mágico!

Dentro do confessionário, o próprio Big Brother revelou a Diogo que havia algo especial à sua espera... escondido atrás do sofá! Um gesto simples, mas cheio de significado: um ramo de flores e bombons, os ingredientes perfeitos para transformar o momento num verdadeiro conto de fadas moderno. Diogo não hesitou — e fez o pedido, deixando Carolina visivelmente emocionada.

Mas as emoções estavam longe de terminar.

Logo após o momento romântico, o Big Brother volta a intervir e convida o casal a dirigir-se ao jardim. Com o coração a bater forte, os dois concorrentes caminham lado a lado... até que se abre a porta da Zona de Perigo. E é aí que tudo muda.

O cão de Carolina entra no jardim, correndo para os braços da dona, num reencontro tão inesperado quanto comovente. A emoção tomou conta da casa — e dos telespectadores. Um presente especial num dia que ficará para sempre gravado na história do programa... e no coração do casal.