O amor está no ar! As novas imagens de Jéssica Fernandes com o namorado, Rafael Brides

Jéssica Fernandes voltou a mostrar que o amor está no ar! A ex-concorrente do Big Brother – A Revolução publicou novas fotografias com o namorado, Rafael Brides, num cenário de praia, e declarou-se com palavras que tocaram os seguidores.

«A maior felicidade do mundo é poder estar contigo, na praia (…) no conforto profundo dos teus braços, à beira do teu sorriso perfeito», escreveu a fadista.

Percorra a galeria e veja as imagens que acompanham esta declaração cheia de emoção e cumplicidade, num registo que mostra como Jéssica está apaixonada e cada vez mais feliz ao lado de Rafael.

Leia aqui o texto completo: