O amor está no ar? Diogo Bordin e Carolina Braga partilham momento de ternura. Veja aqui as imagens

As emoções na casa do Big Brother estão à flor da pele! Os conflitos dos últimos dias fizeram com que o clima de tensão subisse.

Depois de dias de fortes discussões, Carolina Braga desabafou com os colegas sobre os conflitos com Luís Gonçalves. A concorrente assumiu não estar a viver os seus melhores dias, e acabou por desabar em lágrimas.

Ao ver a colega neste estado, Diogo Bordin decidiu abraçá-la e dar dar consolo, um momento de ternura que ficou marcado. Recorde-se que os concorrentes têm mostrado cumplicidade nos últimos dias, o que não passou despercebido aos colegas de casa.

Percorra esta galeria que preparámos para si onde pode ver o momento de ternura entre os concorrentes!