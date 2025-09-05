O aniversário de Cristina Ferreira está a chegar e as celebrações já começaram! Veja as novas fotografias

Cristina Ferreira está a preparar-se para soprar as 48 velas… mas as celebrações já começaram! A apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI decidiu antecipar o momento com uma viagem a Madrid e partilhou as primeiras imagens desta escapadinha no seu Instagram.

«A começar a despedida dos 47», escreveu na legenda do post, revelando que Madrid foi o destino escolhido para ser «sempre um bom ponto de partida». A estadia é curta, mas Cristina não quis deixar passar em branco esta fase especial.

A apresentadora do Dois às 10 deixou no ar uma pergunta misteriosa: «Adivinham para onde vou a seguir?»

Deslize pelas imagens e veja como Cristina Ferreira está a viver os últimos dias antes de completar 48 anos, com estilo, leveza e muita energia!