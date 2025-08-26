O antes e depois da entrada de Diogo Bordin na casa do Big Brother em imagens

Diogo Bordin foi um dos concorrentes que mais deu que falar no “Big Brother 2025”. Finalista e segundo classificado da edição, o modelo conquistou o público com a sua autenticidade, boa disposição e forma natural de se relacionar com os colegas.

Mas, para além da personalidade, também a sua imagem não passou despercebida. Desde a entrada na casa mais vigiada do país até ao presente, nota-se uma clara evolução no estilo e na confiança do jovem. Hoje, Diogo Bordin assume-se como um verdadeiro destaque no mundo da moda, partilhando sessões fotográficas marcadas pela sensualidade e pela elegância.

Nesta galeria, reunimos imagens que mostram o antes e depois da participação de Diogo Bordin no Big Brother: dos primeiros passos enquanto concorrente até ao que hoje vive fora do programa.