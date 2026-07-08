O biquíni viral de Cristina Ferreira é de uma marca portuguesa e está a ser muito procurado. As fotos da apresentadora revelam o motivo

A peça foi uma das mais cobiçadas dos looks de férias da apresentadora.

As férias de Cristina Ferreira em Bali, na Indonésia, têm dado que falar nas redes sociais. A apresentadora tem partilhado com os seguidores vários momentos da viagem, entre paisagens paradisíacas, pores do sol inesquecíveis e praias de sonho, mas foi um pormenor do look que captou as atenções: o biquíni escolhido para aproveitar o sol asiático.

Trata-se de um biquíni em crochet, assinado por uma marca portuguesa. É feito à mão pelas artesãs da marca em crochet, é combinado com um fundo de corte brasileiro e enfeitado com aproximadamente 100 pérolas artificiais aplicadas à mão.

Segundo a marca, cada peça resulta de um processo cuidadoso: «o processo de confeção é meticuloso e pode demorar mais de 3 dias de trabalho dedicado até estar concluído.»

A peça pertence à marca portuguesa Bombomzin e pode ser adquirida no site oficial, por 95 euros.