O clima azedou entre Bruno Savate e Diogo Bordin no Big Brother: Todas as imagens do conflito aqui

As imagens não deixam dúvidas: o ambiente dentro da casa do Big Brother está a ferver. Tudo começou com uma troca de palavras entre Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues, quando este, em tom provocatório, sugeriu que Bruno Savate era o "coach" de Luís.

O termo, que significa “treinador”, não caiu bem… e foi o início de um dos momentos mais tensos desta edição.

Nas imagens, vemos tudo desde Manuel Rodrigues a lançar a provocação com um sorriso até o clima começar a azedar entre Diogo Bordin e Bruno Savate. Solange Tavares entra em cena e fica em silêncio, apenas a observar o desenrolar do episódio. No final do confronto, vemos Bruno a ironizar a situação.

Foi um momento carregado de tensão e que volta a mostrar que, dentro da casa mais vigiada do país, qualquer palavra pode incendiar o ambiente.