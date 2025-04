O clima ferveu! Ovos desencadeiam conflito intenso entre rivais

Discussão acesa no jardim da casa mais vigiada do país: Ovos foram o motivo de um confronto entre Solange, Luís e Nuno.

Solange Tavares queixa-se de ter fome, Luís Gonçalves oferece-se para abdicar de comida e Nuno Brito lança farpas sobre o apetite.

A gestão da comida começa a gerar divisões entre os concorrentes — e os ovos estão no centro da polémica.

A tensão voltou a marcar o ambiente na casa do Big Brother. Esta tarde, Luís Gonçalves, Solange Tavares e Nuno Brito envolveram-se numa acesa discussão devido à gestão da comida, mais concretamente dos ovos, um dos alimentos que começa a escassear e a gerar obstáculos entre os concorrentes.

A conversa, inicialmente tranquila, rapidamente escalou quando Solange levantou a preocupação que já não há ovos para todos. Num tom exaltado, atirou a Luís: «Eu também estou cheia de fome!».

Luís Gonçalves, expressou o seu espírito de sacrifício e respondeu chateado a Nuno Brito: «Se for necessário, eu tiro comida da minha boca para dar à tua!». Foi então que Nuno Brito entrou na troca de palavras: «Quanto é que tu pesas? Eu peso 97 quilos, achas que eu como pouco?»

Luís não se deixou ficar e disparou: «Não é normal nem é sincero!», criticou o colega e acusando-o de querer passar a imagem de “bom cidadão”.

O tom de voz entre os concorrentes subiu consideravelmente, e o ambiente no jardim tornou-se cada vez mais intenso, com vários colegas a observarem a troca de acusações com apreensão.

A organização da comida é, neste momento, uma das maiores preocupações dentro da casa. O stock limitado está a obrigar os concorrentes a tomarem decisões difíceis, e no caso dos ovos, terá de haver voluntários dispostos a abdicar.

O Big Brother prometeu emoção… e, esta semana, a cozinha é o novo campo de batalha.

