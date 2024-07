Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Zé Lopes marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

O comentador do Big Brother arrasou na Passadeira Vermelha da festa de verão da TVI. Zé Lopes optou por usar um fato completo com o mesmo padrão. O que achou deste visual?

Percorra a galeria e veja as fotos do look de Zé Lopes.