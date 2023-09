O lado mais sensual do moreno mais cobiçado do Big Brother! Veja as fotos escaldantes de Fábio Gonçalves

Há 2h e 38min

Fábio Gonçalves, em fotos com pouca roupa, exibe o seu lado mais ousado nas redes sociais

Fábio Gonçalves é um dos concorrentes distinguidos como mais atraentes nesta edição do Big Brother. O cuidado com o seu físico não é algo recente e é possível constatar isso mesmo nas publicações feitas pelo concorrente na sua página de Instagram. O barbeiro tem uma página repleta de fotografias, onde exibe o seu lado mais ousado. Com mais ou menos roupa, Fábio Gonçalves conquista a grande maioria com o seu charme. Em algumas das partilhas, é possível ver o lado mais sensual do concorrente, que se exibe de maneira mais atrevida.

Percorra a galeria em cima e veja as fotos do concorrente!