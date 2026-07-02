O lado que ninguém viu de João Ventura: Estas são as melhores fotos do amor que vive fora das câmaras

Dentro da casa é um dos mais polémicos. Mas fora das câmaras, João Ventura tem um amor que o transforma completamente e as fotos provam-no.

João Ventura tem sido um dos nomes mais comentados do Secret Story – Desafio Final. Polémico, frontal e raramente em segundo plano, o concorrente tornou-se numa das figuras mais marcantes da edição. Mas há um lado de João que as câmaras da casa não mostram e que está a conquistar os fãs nas redes sociais.

Quem visita o Instagram do concorrente encontra uma surpresa. Entre as publicações do dia a dia, há uma figura que regressa vezes sem conta ao feed: o Mago, o seu cão. As fotografias revelam uma ligação especial e um João Ventura completamente diferente daquele que o público tem visto dentro da casa.