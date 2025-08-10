O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

Maria Botelho Moniz está deslumbrante em mais uma gala do Big Brother Verão. A apresentadora do reality show da TVI está em grande destaque com um look pensado ao pormenor. O look é Atelier Prata, já as joias são swarovski.

A apresentadora está a ser inundada de mensagens a destacar a sua elegância e beleza e há um comentário que se destaca entre todos. Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz e pai do filho de ambos, escreveu: «linda». O piloto acrescentou ainda um emoji que simboliza o amor de ambos.

