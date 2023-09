O mais recente Ranking de Popularidade: Conheça os concorrentes mais e menos amados do Big Brother

Há 46 min

No mais recente Ranking de Popularidade, Joana Sobral foi a concorrente mais votada pelo público e Mariana Pinto o menos votado

Joana Sobral continua no primeiro lugar. Esta semana conquistou uma percentagem de 82% de aprovação do Público. O segundo lugar é ocupado por Francisco Monteiro, com 79%. A completar o pódio está Francisco Vale com 78%, em terceiro lugar. Márcia Soares ocupa o quarto lugar, com 76%.

Já o polo oposto está ocupado por Ossman Idrisse, que é o concorrente que recebeu menos gostos por parte dos seguidores do Instagram oficial do Big Brother. Reuniu apenas 16%. Em penúltimo e antepenúltimo estão Catarina Esparteiro (17%) e Soraia 17%), respetivamente.

Popularidade da terceira semana do Big Brother:

1º Joana 82%

2º Francisco Vale 78%

3º Francisco Monteiro 79%

4º Márcia 76%

5º Hugo 70%

6º André 65%

7º Rogério 54%

8º Dulce 51%

9º Jéssica 41%

10º Vina 40%

11º Iasmim 29%

12º Palmira 28%

13º Zé Pedro 26%

14º Paulo 24%

15º Soraia 17%

16º Catarina 17%

17º Ossman 16%

18º Mariana 15%



(Os concorrentes com a mesma percentagem estão ordenados pelo nº de votos positivos)

