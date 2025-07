O minuto de revolta mais intenso do Big Brother Verão. Ana Catharina denunciou «ataque» em direto

O ambiente aqueceu no Especial do Big Brother Verão transmitido nesta terça-feira, 8 de julho. Ana Catharina protagonizou um dos momentos mais marcantes da noite ao pedir a palavra em direto para responder à discussão tensa que teve com Catarina Miranda. A concorrente dirigiu-se à apresentadora Maria Botelho Moniz e fez questão de explicar o que a levou a perder a calma.

Segundo a concorrente, a atitude de Catarina Miranda, que terá imitado o seu sotaque durante uma troca de palavras acesa, fez reabrir feridas antigas. “Durante todos os anos em que vivi em Portugal, o meu sotaque foi sempre motivo de comentário. Isso dói e deixa marcas”, afirmou, justificando a sua reação exaltada como um reflexo dessa dor acumulada.

Ana Catharina subiu para uma cadeira, colocou um pé em cima da mesa e gritou: “Repete!”. A cena gerou impacto imediato tanto dentro da casa como nas redes sociais, onde muitos elogiaram a coragem da concorrente.

