O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

A grande final do Big Brother Verão ficou marcada pela emoção em palco e também nos bastidores, onde Maria Botelho Moniz contou com o apoio incondicional de Pedro Bianchi Prata. O piloto fez questão de estar presente num dos momentos mais importantes da carreira da apresentadora e brindou-a com um abraço e um beijo cheios de cumplicidade, que rapidamente se tornaram num dos gestos mais especiais da noite.