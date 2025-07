O «novo brinquedo» de Vânia Sá: É (mais) um Porsche e o preço vai deixá-lo boquiaberto...

Vânia Sá, ex-concorrente do Secret Story e empresária de sucesso, tem partilhado nas redes sociais momentos da sua vida recheada de luxo e conquistas. A mais recente revelação foi um novo Porsche que mostrou nas redes sociais.

«A testar o novo brinquedo», escreveu Vânia Sá numa storie do Instagram, na qual se mostra a conduzir o modelo de luxo Porsche 911 Carrera 4S, que de acordo com o site oficial da marca, está disponível a partir de 200 mil euros.

Esta já não é a primeira vez que a ex-concorrente mostra pormenores da sua vida abastada. Recentemente, Vânia revelou o presente que se ofereceu pelo seu aniversário: um relógio Rolex avaliado em mais de 10 mil euros.

«Foi muito caro mas valeu a pena. É um relógio para a vida», confessou Vânia Sá numa publicação que já conquistou milhares de reações e comentários.

A empresária destacou ainda a importância da persistência e do trabalho árduo na conquista dos seus objetivos: «Quando fiz 30 anos ofereci a mim própria um relógio Rolex. Eu quando quero uma coisa luto por ela e trabalho por ela e não desisto até a ter. Se for preciso trabalho 24 horas por dia, porque se eu cismar que vou tê-la, eu consigo.»

A publicação recebeu uma onda de mensagens positivas, com seguidores a elogiar o esforço e a determinação de Vânia Sá: «Desfrutaaa ❤️»; «É sempre um orgulho quando conseguimos ter as nossas coisas com o nosso trabalho e esforço»; «Lindo 😍. Reflexo do teu trabalho. Luta e vence sempre!»; «Estás linda e o Rolex cai-te bem»; «Adoro Rolex! Bom gosto!».

Para além da sua recente aquisição, Vânia Sá é uma empreendedora consolidada, proprietária de quatro negócios em expansão, demonstrando que a sua vida de luxo é fruto de uma carreira bem construída e muita dedicação.

Veja a galeria que preparámos para si com as imagens do seu novo carro, do relógio Rolex e da casa de sonho que Vânia Sá está a construir, símbolos do seu sucesso e estilo de vida.

Veja também:

A coleção de carros de luxo, a casa de sonho e as férias incríveis: A vida que Vânia Sá conquistou - Big Brother - TVI