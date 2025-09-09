O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

Cristina Ferreira completa esta terça-feira, 9 de setembro, 48 anos de vida. Regressou de uma viagem especial às Baleares, na companhia do namorado, João Monteiro, e foi surpreendida com um presente muito especial do filho, Tiago.

O jovem presenteou a mãe com um objeto carregado de significado. «Acabei de receber o Óscar de Melhor Mãe do Mundo», escreveu a apresentadora, na legenda de uma imagem em que mostra o Óscar que lhe foi oferecido pelo filho.

Mas este não foi o único presente que recebeu. João Monteiro também surpreendeu a namorada com um enorme rabo de jarros brancos, planta que simboliza o casamento, a união, a pureza e a felicidade. «O meu amor é lindo», declarou Cristina Ferreira, num story do Instagram em que mostra a surpresa da sua cara-metade.

