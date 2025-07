O que aconteceu na despedida de solteira de Jéssica Antunes? As imagens falam por si

Jéssica Antunes, ex-concorrente do Big Brother – A Revolução, partilhou nas redes sociais momentos especiais da sua despedida de solteira, organizada pelas amigas mais próximas. O dia contou com passeio de barco ao pôr do sol, brunch e mergulhos na piscina, num ambiente de muita alegria.

A celebração acontece antes do casamento civil com Rui Figueiredo, seu companheiro desde 2020 e pai dos seus dois filhos, Isaac e Benedita.

Veja a galeria completa e descubra todos os detalhes desta festa inesquecível!