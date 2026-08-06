O que é feito de Luís Nascimento? Estas fotos provam como mudou de vida depois de entrar nos reality shows

Luís Nascimento ficou conhecido pelos portugueses depois de entrar e vencer o Secret Story 4. Mais tarde, voltou aos ecrãs para vencer também A Quinta, tornando-se um dos concorrentes mais bem-sucedidos da história dos reality shows portugueses. Os anos passaram e, hoje, o ex-concorrente é pai de família e dono de um negócio próprio.

Através das fotografias partilhadas no seu Instagram, é possível perceber que Luís Nascimento é pai de Carolina, de apenas 5 anos, e que se dedica atualmente a um negócio de queijos, vinhos e enchidos, batizado de Sabores da Gordunha.