O que fez Catarina Miranda antes de regressar ao Big Brother? Estas imagens são de fazer fazer inveja a qualquer um

A poucas semanas do regresso aos reality shows, Catarina Miranda aproveitou para relaxar num cenário de sonho. A ex-concorrente do Big Brother 2024 e O Dilema escolheu a República Dominicana como destino de férias antes da sua entrada no Big Brother Verão. A jovem esteve acompanhada por um outro ex-concorrente, Sérgio Duarte.

“As minhas férias de sonho...”, escreveu Catarina Miranda na legenda de uma publicação feita no Instagram, onde partilhou várias imagens que mostram momentos únicos da viagem. As fotografias, captadas em paisagens deslumbrantes, revelam a boa disposição e cumplicidade entre os dois ex-concorrentes.

Sérgio Duarte reagiu nas redes sociais com humor: “A primeira de muitas.” Numa publicação, o ex-concorrente do Big Brother 2024 brincou com a composição do grupo durante a viagem: “Tens que arranjar namorado. Isto de ser eu e quatro raparigas não é justo”, escreveu, acrescentando um emoji de gargalhadas. A referência diz respeito à presença da mulher e das filhas de Sérgio, que também marcaram presença nas férias na República Dominicana.

