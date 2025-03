O que liga Ronaldo a uma vencedora do Big Brother?

Soraia Moreira, vencedora do Big Brother 2020, não escondeu a sua emoção ao partilhar nas redes sociais um momento muito especial vivido com Cristiano Ronaldo. O icónico jogador português, símbolo de inspiração para milhões de fãs em todo o mundo, fez o sonho de Soraia e do seu irmão mais novo tornar-se realidade.

O irmão de Soraia enfrenta uma doença mental e tem em CR7 uma grande fonte de inspiração, o que tornou o gesto ainda mais significativo. Através das suas redes sociais, Soraia partilhou a fotografia do autógrafo, expressando a sua gratidão: «O meu irmão é um verdadeiro fã do Ronaldo. Passa dias inteiros a ver os seus vídeos, a vibrar com cada golo, a sonhar como se o conhecesse. Ele tem uma doença mental, não tem muitos amigos, mas tem um ídolo. E esse ídolo, sem saber, tem sido uma enorme fonte de força para ele.»

Para Soraia e a sua família, este foi um gesto que ficará gravado para sempre, provando que os verdadeiros campeões brilham tanto dentro como fora dos relvados.

Milhares comentários de fãs e seguidores de Soraia:

O post de Soraia rapidamente gerou uma onda de comentários emocionados. Muitos seguidores elogiaram o gesto de Cristiano Ronaldo e destacaram a importância de gestos de generosidade como este: «És a pessoa mais fofa e querida deste mundo ❤️», Foi lindo filha 🥹🥹🥹🥹 !!! O Manolo quando viu 😱 disse logo ; Cristiano Ronaldo!!!!!!! 🙏🏾, «Soraia, fiquei muito feliz pelo teu momento com o Ronaldo! É bem visivel a tua alegria, antecipando o prazer que o Manolo terá com o autógrafo e este vídeo. Felicidades para vocês e também para o nosso ídolo. »