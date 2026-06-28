O vestido de Maria Botelho Moniz roubou as atenções na estreia do Big Brother Verão

Maria Botelho Moniz voltou a dar nas vistas na televisão. Para conduzir a gala de estreia do Big Brother Verão, a apresentadora apostou num sofisticado vestido rosa pastel, complementado por uma maquilhagem harmoniosa e cabelo solto.

Maria Botelho Moniz voltou a provar que é uma das apresentadoras mais elegantes da televisão portuguesa. Na gala de estreia do Big Brother Verão, a anfitriã do reality show surgiu com um visual delicado e sofisticado, que rapidamente conquistou os elogios dos telespectadores.

A escolha recaiu sobre um elegante vestido em rosa pastel, um tom suave que conferiu frescura e requinte ao visual. O cabelo foi usado solto, com um acabamento natural, enquanto a maquilhagem acompanhou a paleta de cores do vestido, criando um conjunto harmonioso e luminoso.

O resultado foi um look equilibrado, feminino e sofisticado, perfeito para assinalar o arranque de mais uma edição do formato da TVI.

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