Ao Minuto
01:45
01:14
«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel
01:36
02:15
Novo casalinho? Afonso «arrasta a asa» para Íris: as imagens exclusivas que estão a dar que falar
01:28
01:34
Tensão alta! João Ventura "rouba" o tabaco aos colegas durante 72 horas e o caos instala-se
01:25
03:51
«Vão cair todos em cima dela e formar uma favorita à vitória»: Francisco Monteiro defende Sara
01:21
03:51
Diana Lopes implacável com Mariana Sá: «Não se preocupa em descansar quando passa a noite no 'mimimi' com o Miguel»
01:13
04:10
Sara decide invadir a Casa da Avó e o clima azeda com Mariana Sá: «Não queiras brincar comigo!»
01:06
01:52
Afinal, Raquel tem alguém cá fora? A revelação bombástica: «Vai-lhe doer, chamou-me traidora...»
00:47
05:21
Comentadores implacáveis: «O Nuno está a tentar afastar-se da Raquel. Ela quer fazer dele o vilão»
00:36
02:43
Jéssica Vieira elogia postura de Nuno com Raquel: «Ele é muito cuidadoso, e está a tentar dizer-lhe que...»
00:33
02:43
Francisco Monteiro não deixa nada por dizer sobre a relação de Raquel e Nuno: «Tem medo das respostas dele»
23:50
03:42
Isolada e em lágrimas. Sara mostra-se inconsolável após conflito polémico com Mariana Sá
23:31
06:52
Pedro chama Mariana Sá à atenção após discussão com Sara e esta 'explode': «Meteu-se na toca do lobo!»
23:12
05:30
Nuno critica postura de Raquel: «Tens de ter cuidado com o que dizes. Aquilo que disseste do casting...»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Tudo começou num reality! Ex-concorrentes eternizam relação com tatuagem tocante: e que envolve a Voz
Há 9 min
Proibição de fumar quebrada! Sara "rouba" dinheiro ao prémio final e fuma às escondidas
Hoje às 02:00
«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel
Hoje às 01:45
Novo casalinho? Afonso «arrasta a asa» para Íris: as imagens exclusivas que estão a dar que falar
Hoje às 01:36
Tensão alta! João Ventura "rouba" o tabaco aos colegas durante 72 horas e o caos instala-se
Hoje às 01:28
«Vão cair todos em cima dela e formar uma favorita à vitória»: Francisco Monteiro defende Sara
Hoje às 01:25
Diana Lopes implacável com Mariana Sá: «Não se preocupa em descansar quando passa a noite no 'mimimi' com o Miguel»
Hoje às 01:21
Mais Vistos
Mariana Sá expõe todos os pormenores do envolvimento com Hugo Pereira: «Queria vingar-me...»
Ontem às 21:53
Foi uma das concorrentes mais marcantes do Big Brother. Mudou de vida e agora coleciona prémios na nova profissão
Ontem às 22:15
Iury e Daniel Monteiro revelam detalhes sobre o casamento. E o padrinho é um ícone de reality shows
Ontem às 22:30
"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível
Ontem às 12:31
Notícias
Tudo começou num reality! Ex-concorrentes eternizam relação com tatuagem tocante: e que envolve a Voz
Há 9 min
Iury e Daniel Monteiro revelam detalhes sobre o casamento. E o padrinho é um ícone de reality shows
Ontem às 22:30
Foi uma das concorrentes mais marcantes do Big Brother. Mudou de vida e agora coleciona prémios na nova profissão
Ontem às 22:15
EXCLUSIVOS BB
01:14
«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel
Hoje às 01:45
02:06
Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente
7 jul, 19:10
01:35
Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»
7 jul, 18:46
00:59
«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida
5 jul, 22:50
FORA DA CASA
Tudo começou num reality! Ex-concorrentes eternizam relação com tatuagem tocante: e que envolve a Voz
Há 9 min
Iury e Daniel Monteiro revelam detalhes sobre o casamento. E o padrinho é um ícone de reality shows
Ontem às 22:30
Foi uma das concorrentes mais marcantes do Big Brother. Mudou de vida e agora coleciona prémios na nova profissão
Ontem às 22:15
TVI Reality
Iury e Daniel Monteiro revelam detalhes sobre o casamento. E o padrinho é um ícone de reality shows
Ontem às 22:30
Mariana Sá expõe todos os pormenores do envolvimento com Hugo Pereira: «Queria vingar-me...»
Ontem às 21:53
01:58
Tatiana expõe estratégia a Joana mas a concorrente não parece convencida: «Não confio em ninguém»
Ontem às 19:42
03:48
Não se fala de outra coisa: Big pede para fazerem o sinal de consentimento durante a noite e estas são as reações
Ontem às 19:41
Outros Sites
Prestes a casar, Iury Mellany e Daniel Monteiro revelam que o padrinho de casamento é um ex-concorrente do Big Brother
Ontem às 10:59
tvi