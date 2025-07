Ozzy Osbourne, ex-estrela de reality show e líder dos Black Sabbath, morre aos 76 anos: Veja as imagens

Ozzy Osbourne partiu esta terça-feira, aos 76 anos, mas deixa um legado eterno — não só na música, como também na televisão. Nesta galeria, recordamos o lado mais íntimo, familiar e surpreendente do roqueiro que o mundo aprendeu a conhecer (e a amar) dentro de casa.

Na viragem do século, The Osbournes levou as câmaras da MTV para dentro da mansão do cantor e mostrou-nos Ozzy Osbourne como nunca o tínhamos visto: um pai carinhoso, um marido presente, uma figura excêntrica e, ao mesmo tempo, profundamente humana.

Entre gargalhadas caóticas, momentos de ternura e episódios marcantes, o programa tornou-se um fenómeno à escala global e abriu caminho a toda uma geração de reality shows familiares.

Percorra a galeria e recorde os momentos que transformaram Ozzy numa lenda — não só do rock, mas também da televisão.